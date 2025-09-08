АвтоВАЗ отзовет более 20 тысяч Lada Travel и Niva Legend

АвтоВАЗ объявил об отзыве свыше 14 тысяч автомобилей Lada Travel, проданных с октября 2021 года по ноябрь 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Причиной стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных служб. В ведомстве отметили, что на всех машинах установят блоки. АвтоВАЗ проинформирует автовладельцев, чьи машины подпали под отзывную программу.

Водители указанных автомобилей могут самостоятельно на сайте Росстандарта определить, подпадает ли под отзыв их транспортное средство, сопоставив с перечнем машин VIN-код автомобиля. Все работы автопроизводитель проведет бесплатно.

Для установки блоков управления системой подушек безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС также отзовут 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что еще на стадии концептов познакомился с моделями Lada Azimut и Lada Iskra и считает их конкурентоспособными в своем классе.