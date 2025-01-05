Более 20 рейсов задержали в аэропорту Пулково

Из петербургского аэропорта Пулково не смогли вылететь в назначенное время 22 самолета. Многим пассажирам пришлось ждать посадки несколько часов, следует из информации на сайте воздушной гавани .

Большая часть задержанных рейсов ожидает вылета в Калининград, где сейчас бушует снежная буря. Также сдвинулось время отправления в Москву, Нальчик, Мурманск, Саратов, Архангельск, Киров, Самару, Нижний Новгород, Череповец, Ульяновск и Новокузнецк.

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов действовали в Пулкове и 4 января: 20 лайнерам, летевшим вчера в Северную столицу, пришлось уйти на запасные аэродромы.

Ограничения вводили из-за украинских дронов, замеченных над Финским заливом в районе Лужской губы. Два беспилотника ВСУ сбили силами ПВО. Разрушений и пострадавших нет.