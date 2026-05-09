Более 100 рейсов отправились в южные аэропорты и из них с начала суток

Работа аэропортов на юге России постепенно приходит в норму. Об этом сообщили в Минтрансе .

По данным ведомства, воздушные гавани Ростовской зоны, которые накануне работали с ограничениями, уже перешли на обычный график с поправкой на скорректированное расписание.

С начала суток больше 100 рейсов отправились в южные аэропорты и из них — это более 14 тысяч пассажиров. До конца дня авиакомпании планируют выполнить 347 рейсов: 178 на вылет и 169 на прилет.

«Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги», — заверили в Минтрансе.

Перед выездом в аэропорт ведомство рекомендует сверять статус рейса по онлайн-табло. Сейчас специалисты настраивают оборудование, чтобы полностью восстановить полеты в регионе.

Накануне из южных авиагаваней вывезли более семи тысяч пассажиров.