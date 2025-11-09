Продажи Lada Largus ограничили из-за проблем с рулевым управлением

Продажи российского автомобиля Lada Largus ограничили с 21 октября из-за возможного несоответствия техрегламенту и массовых жалоб на проблемы с рулевым управлением. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на Росстандарт.

Владельцы модели стали замечать, что с приходом холодов руль начало сильно затягивать, из-за чего возрос риск ДТП.

После обращения Национального автомобильного союза Росстандарт направил АвтоВАЗу уведомление о несоответствии продукции техрегламенту.

АвтоВАЗ ввел ограничение на продажу всех товарных автомобилей Lada Largus, но не остановил реализацию. Продлятся такие меры до завершения анализа, тестирования компонентов и исследования материалов.

В Росстандарте уточнили, при обращении клиентов к дилеру выполняется гарантийный ремонт.

Lada Granta стала лидером продаж среди новых отечественных авто в России с начала 2025 года. За семь месяцев продали 81,2 тысячи экземпляров модели.