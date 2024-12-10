Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing возобновила производство флагманского лайнера 737 MAX, в отношении которого возникали вопросы о безопасности. Об этом сообщил источник Reuters .

«Boeing возобновил производство своего самого продаваемого реактивного лайнера 737 MAX на прошлой неделе, примерно через месяц после окончания семинедельной забастовки 33 тысяч рабочих завода», — заявил собеседник агентства.

Авиапроизводитель обременен долгами, поэтому возобновление производственной линии 737 MAX имеет для него важное значение. У Boeing есть уже около 4,2 тысячи заказов на это воздушное судно.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов ранее рассказал о достижениях российского авиапрома. Несмотря на санкции, в этой отрасли удалось достичь хороших результатов.