Авиаэксперт Борисов: российский авиапром показывает хорошие результаты, несмотря на санкции

Российский авиапром показывает хорошие результаты даже в условиях западных санкций. Яркий пример — работа над магистральным самолетом МС-21. Об этом заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов в рамках Открытой студии « ФедералПресс ».

Специалист указал на высокую степень универсальности воздушного судна. Данный летательный аппарат призван заменить Airbus и Boeing, сообщил Борисов.

«Серийное массовое производство потребует определенного времени, чтобы рынок ощутил влияние новых поставок. На это потребуется несколько лет, но тем не менее процесс не останавливается, процесс идет», — отметил эксперт.

По его словам, при производстве самолетов не стоит фокусироваться исключительно на внутреннем рынке. Такая ориентация неправильна, ведь речь идет о дорогом и сложном продукте.