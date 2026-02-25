BMW отозвал десятки тысяч машин в США из-за риска возгорания

Концерн BMW отозвал в США 58,7 тысячи автомобилей из-за проблемы с проводкой, которая может привести к короткому замыканию и возгоранию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Возврат затронул несколько популярных моделей машин, включая M5 Sportswagon, M5 и 750e xDrive. Производитель выявил повреждение жгута проводов системы кондиционирования воздуха. По данным регулятора, такая неисправность может спровоцировать короткое замыкание в автомобиле, из-за чего возрастает риск пожара.

Две недели назад BMW уже запускал крупную отзывную кампанию по причине угрозы возгорания. Тогда под возврат поlпали около 575 тысяч машин: дефект выявили в стартере, при запуске могло возникнуть короткое замыкание. Покупателям предложили вернуть BMW 2 Coupe, ряд легковых моделей, а также кроссоверы серий X4, X5, X6 и кабриолет Z4.