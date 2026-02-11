Загорятся посреди дороги: BMW отзовет сотни тысяч машин по всему миру

Специалисты выявили в автомобилях нескольких модельных рядов BMW уязвимость, которая может привести к возгоранию. Из-за этого немецкий производитель отзовет несколько сотен тысяч машин по всему миру, сообщила газета Bild .

Неполадка обнаружилась в BMW X4, X5, X6, Z4, а также BMW 2 серии Coupe, некоторых комплектациях третьей, четвертой и пятой серий, шестой серии Gran Turismo и седьмой Limousine. При запуске двигателя может случиться короткое замыкание, чреватое локальным перегревом стартера и возгоранием авто прямо во время движения. Кроме того, проверка показала повышенный износ магнитного выключателя после большого количества запусков мотора.

Автопроизводитель решил отозвать потенциально опасные модели. Это около 575 тысяч машин по всему миру, из них почти 28,6 тысячи — в Германии.

Ранее под отзыв попали модели BMW X6 и BMW X6M из-за расслаивания на верхнем спойлере. В BMW третьей и пятой серий также обнаружили проблемы с подушкой безопасности.