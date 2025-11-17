Беспилотные тягачи привлекут к работе с багажом в Пулкове

Аэропорт Пулково начнет использовать беспилотную технику от компании «Когнитив». Сотрудничество обсудили на рабочей встрече с участием замминистра транспорта Владимиром Потешкиным, сообщила пресс-служба Минтранса.

Проект предполагает внедрение в работу аэропорта наземных беспилотников, в частности тягача для буксировки багажных тележек. Потешкин осмотрел его 16 ноября на тестовом полигоне «Когнитив».

В Минтрансе сообщили, что Пулково может стать пилотным полигоном для использования беспилотной техники в аэропортах. Если опыт окажется успешным, его растиражируют на другие хабы.

Ранее российские военные инженеры создали беспилотную «буханку». Автомобиль УАЗ-452 управляется игровыми гаджетами: пультом, педалями и рулем.