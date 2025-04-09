Движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-11 в Подмосковье

Движение грузовиков в беспилотном режиме запустили на трассе М-11 «Нева» в Подмосковье. К перевозкам уже допустили 67 машин, которые подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В будущем такие перевозки организуют на трассе М-12 «Восток», рассказали в региональном Минтрансе.

Беспилотные грузовики подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», благодаря чему их можно не только отслеживать, но и проверять данные о пробеге и инцидентах.

«Статистика о пробегах, режимах работы и инцидентах в режиме реального времени позволит видеть картину в целом и принимать решения на основе объективных данных государственного оператора», — отметил заместитель министра транспорта России Андрей Никитин.

Сейчас в проекте участвуют крупные перевозчики и ретейлеры, среди которых ПЭК, «Глобалтрак Лоджистик», Х5 Logistics и другие. На дороги вышли автомобили КамАЗ и Navio.

Пробег машин сейчас составляет 7,2 миллиона километров, а грузооборот — более 800 тысяч кубометров. К концу года автопарк беспилотных перевозок планируют нарастить до 100.