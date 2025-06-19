Беспилотное такси разврата. На ПМЭФ-2025 обсудили пикантную проблему

В США пассажиры стали использовать беспилотное такси как отель на час для свиданий. Об этом заявил на сессии ПМЭФ-2025 бывший исполнительный директор «Яндекса», экс-член совета директоров компании Тигран Худавердян, сообщил РБК .

«Из машины убрали человека, а таксист был тот, кто ограничивал пассажиров от всякого разного. Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фанфакт», — сказал он.

В профессиональном сообществе, по словам Худавердяна, витают сомнения относительно использования беспилотного такси. В Пекине уже можно вызвать машину без водителя-испытателя, поэтому Россия немного отстает. Бывший топ-менеджер «Яндекса» допустил, что в обиход россиян такая услуга войдет в течение одного-двух лет.

Пока самым перспективным городским наземным транспортом считается электробус. Автоэксперт Юлия Милославская заявила, что общественный транспорт выиграет от внедрения беспилотных технологий, так как сможет сэкономить на персонале и перейти на круглосуточный режим работы.