Современная российская система общественного транспорта представлена автобусами, троллейбусами, трамваями, метрополитеном и маршрутными такси. Однако имеющийся подвижной состав нуждается в обновлении, а существующая инфраструктура — в совершенствовании. Об этом заявила автоэксперт Юлия Милославская в беседе с радиостанцией Sputnik .

Специалист назвала электробусы перспективным направлением городского транспорта. По ее словам, такой способ передвижения характеризуются несколькими преимуществами: нулевые выбросы вредных веществ, минимальные эксплуатационные расходы, быстрая зарядка батарей, комфортабельность для пассажиров и выгодность инвестиций в долгосрочной перспективе.

«Трамваи нового поколения с автономным ходом представляют собой инновационное решение для города: высокая пассажировместимость, экологичность, возможность работы без контактной сети на отдельных участках и долговечность эксплуатации», — добавила эксперт.

Милославская также отметила, что внедрение беспилотных технологий открывает широкие перспективы для развития общественного транспорта, позволяя сократить расходы на оплату труда и перейти на непрерывный график работы.