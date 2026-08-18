Беспилотная «Ласточка» в России проехала расстояние, равное пяти экваторам

С момента запуска первый беспилотный поезд в России «Ласточка» проехал расстояние, равное пяти экваторам или половине пути до Луны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные РЖД.

Речь идет о поезде с системой 3-го уровня автоматизации (УА 3), который работает с 28 августа 2024-го. Он возит людей с конца августа прошлого года, при этом машинист присутствует в кабине — следит за процессом и отвечает за открытие и закрытие дверей на остановках.

«С момента запуска в августе 2024 года наша „Ласточка“ с УА 3 пролетела без малого 200 тысяч километров — это больше, чем 3,5 тысячи кругов по МЦК», — сказано в РЖД.

В среднем дистанция между Землей и Луной примерно 384 тысячи километров, протяженность экватора — около 40 тысяч километров.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что в компании прорабатывают запуск на МЦК дополнительных беспилотных «Ласточек».