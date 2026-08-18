РЖД прорабатывают запуск дополнительных беспилотных «Ласточек» на МЦК

РЖД прорабатывают запуск на МЦК дополнительных беспилотных «Ласточек» — пока с машинистом в кабине. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба компании.

Сейчас на МЦК работает один такой поезд — «Ласточка» с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Она курсирует с августа 2024 года, но машинист остался в кабине. Он контролирует состав и управляет дверями на остановках.

«Тиражирование технологии зависит от инвестпрограммы компании. В настоящее время этот вопрос находится в проработке», — ответили в РЖД на вопрос, сколько еще таких составов могут пустить на МЦК.

Следующий уровень — четвертый уровень автоматизации (УА 4). Машиниста в кабине не предусмотрено, он станет управлять составом из диспетчерского центра. Специалисты из НИИАС («дочка» РЖД) начали тестировать эту технологию.

Поезд будет управлять движением, дверями и торможением, а человек — контролировать его работу удаленно, подключаясь только в случае внештатной ситуации.