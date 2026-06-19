Байкер Никанорова отметила особую опасность провалов на дороге для мотоциклистов

В Санкт-Петербурге с начала июня зафиксировано 137 аварий с участием мотоциклистов, включая 45 случаев с пострадавшими. Как сделать дороги безопаснее для байкеров, рассказала представительница проекта взаимопомощи мотоциклистов «Мотосолидарность» Валерия Никанорова в беседе с Piter TV .

По словам эксперта, для мотоциклистов крайне важно качество дорожного покрытия. Яма или провал могут стать серьезной угрозой для байкера, ведь потеря управления способна привести к падению и столкновению с другими транспортными средствами.

«Водители авто, пытаясь объехать такие неровности, думают о своем авто, а то, что своим неожиданным маневром они могут кому-то помешать, они не успевают подумать. Такие действия также могут спровоцировать ДТП», — добавила Никанорова.

Также байкеры предлагают пересмотреть состав и правила нанесения дорожной разметки. Высота разделительной полосы иногда достигает нескольких сантиметров, что может быть опасно для мотоциклистов, особенно в дождливую погоду.