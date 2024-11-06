Автозапчасти и масла для машин отправят под маркировку для борьбы с контрафактом

Прекратить продажу поддельных запчастей для иномарок и импортных технических жидкостей для транспорта предложили использованием маркировки. Как сообщили «Известия» , с такой инициативой выступили члены комитета по регламенту Совета Федерации.

Свои предложения авторы направили на рассмотрение правительства. Сенаторы и эксперты пояснили, что уровень поддельной продукции на рынке уже превысил 50%. В качестве меры борьбы они предложили подключить все автотовары и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров и ввести маркировку.

Таким образом это автоматически заблокирует продажу контрафакта прямо на кассе торговой сети. Меру хотят распространить не только на обычные магазины, но и на маркетплейсы, а также станции технического обслуживания транспорта.

Один из авторов предложения — сенатор Олег Земцов — подчеркнул, что занявшие большую долю рынка продавцы поддельной автопродукции наносят ущерб как потребителям, так и отечественным производителям и импортерам.

«Необходима реализация целого комплекса мер, направленных на пресечение недобросовестных практик», — заявил собеседник журналистов.

Сенатор добавил, что также в России можно ввести реестр добросовестных импортеров, чтобы вся поставляемая ими продукция сразу получала необходимую маркировку.

В середине октября Министерство финансов Японии отчиталось о росте экспорта автомобилей в Россию на 132% за год. В ведомстве добавили, что также на 21,3% выросли объемы поставок запчастей для транспорта.