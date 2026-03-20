АвтоВАЗ начал выпуск коммерческого транспорта под новой маркой SKM

Российский АвтоВАЗ начал выпускать коммерческий транспорт под новой маркой SKM. Первой моделью линейки стал фургон М7, доступный в пассажирском и грузовом вариантах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Автомобили SKM будут собирать методом крупноузловой сборки из окрашенного кузова со стеклами, а также с отдельно поставляемыми двигателем и шасси. Производство будет вести дочерняя структура АО «ВИС-Авто» на одной площадке с коммерческими версиями Lada Granta и Niva.

«Часть комплектующих и материалов уже локализована и приходит от российских предприятий, в частности это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты „ЭРА-ГЛОНАСС“ и телематической системы», — заявили в компании.

Кроме того, уже в базовой версии SKM М7 получит кондиционер, подушки безопасности, системы помощи водителю и дистанционный запуск двигателя.

Ранее АвтоВАЗ заявил, что запустил новую линейку коммерческого транспорта Lada Business. В нее вошел новый снегоболотоход на платформе Niva Legend.