Более 17 тысяч китайских авто отзовут из-за утечки. Что делать водителям

Автоэксперт Кадаков: если машина попала под отзыв GAC, нужно обратиться к дилеру

В России намерены отозвать 17 тысяч китайских автомобилей из-за риска возгорания и утечки топлива. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с 360.ru предупредил водителей, что если их машина попала под отзыв, следует заехать к автомобильному дилеру. Эксперты оценят состояние транспорта и если все хорошо — можно ездить дальше.

«Если машина попадает под отзыв, надо заехать к дилеру, чтобы посмотрели. <…> Обычно дилер приглашает либо звонком, либо письмом человека. И не факт, что люди приезжают. Некоторые говорят: „А у меня все нормально“», — заявил он.

По словам Кадакова, посещение дилера можно совместить с плановым техобслуживанием. Если в машине найдут опасные проблемы, то все починят и предотвратят возможную аварию.

На днях стало известно, что российское представительство компании GAC инициировало отзыв почти 17 тысяч автомобилей из-за риска утечки топлива.

В Росстандарте объяснили, что проблема кроется в программном обеспечении двигателя. В редких ситуациях ошибка вызывает повышенные вибрации, из-за которых в месте соединения топливного насоса и трубки появляется течь. В исключительных случаях, неисправность может привести к возгоранию.

Ранее стало известно, что за этот год в России закрылись более 200 китайских автосалонов. По мнению специалистов, это связано с потерей инвесторов.