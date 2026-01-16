«АвтоВАЗ» отказался вернуть Lada Granta автоматическую коробку передач

Концерн «АвтоВАЗ» отказался от возобновления выпуска автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач. Об этом сообщил портал «Автоновости дня» со ссылкой на руководителя продуктового маркетинга компании Сергея Корниенко.

Собеседник объяснил, что основной упор сейчас производитель делает на свою новую модель Lada Iskra, в которой видит большой потенциал.

«Если к текущей Lada Granta добавить „автомат“, какое-то время пройдет, себестоимость увеличится, и, возможно, [ценовой] зазор от Iskra с „автоматом“ будет совсем небольшим. Поэтому с точки зрения автомобилей с „автоматом“ у нас Iskra», — заявил Корниенко.

Модели Lada Granta с четырехступенчатой автоматической коробкой передач «АвтоВАЗ» начал продавать в России в апреле 2024 года. К декабрю выпуск этой модели прекратили, оставив только версии на «механике».

В первой половине декабря Росстандарт объявил об отзыве более 33 тысяч автомобилей

Lada Granta из-за неисправности рулевого управления. Владельцев машин отправили в сервисные центры для бесплатной ликвидации брака.