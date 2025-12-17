Более 33 тысяч Lada Granta отзовут из-за проблем с рулевым управлением

АвтоВАЗ отзовет более 33 тысяч автомобилей Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 12 декабря этого года, из-за возможной неисправности рулевого управления. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Предположительно, речь идет о дефекте в карданном шарнире рулевого вала. В лучшем случае при этом руль люфтит и туго вращается, в худшем — полностью заклинивает.

Росстандарт объявил об отзыве автомобилей 12 декабря. Владельцев машин, подпадающих под отзыв, призвали посетить сервисные центры для диагностики и возможной замены бракованного узла. В ведомстве заверили, что все работы проведут бесплатно.

В ноябре дефект рулевого управления заметили и в другой тольяттинской модели — Lada Vesta. Автоэксперт Василий Кисенков предупредил о риске ускоренного износа деталей.