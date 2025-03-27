АвтоВАЗ опроверг сообщения о призыве не пускать Renault обратно в Россию

АвтоВАЗ не обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить возвращения французского автопроизводителя Renault в Россию. Об этом 360.ru сообщил PR-директор компании Сергей Ильинский.

Он назвал фейком распространившуюся в соцсетях и Telegram-каналах публикацию под названием «Санкции пошли на пользу», в которой якобы приводилось заявление согласительной комиссии АвтоВАЗ.

«Текст, который приведен на этой фотографии, был заменен. Этого текста никогда не выпускали ни АвтоВАЗ, ни профсоюзная организация», — подчеркнул Ильинский.

Французская компания Renault покинула Россию весной 2022 года. Перед этим она заключила сделку, продав долю в 68% российскому автопроизводителю, но оставив за собой право обратного выкупа в течение шести лет.