«АвтоВАЗ» опроверг сообщения о массовых проблемах с ЭБУ Lada Largus
«АвтоВАЗ» опроверг информацию о массовом дефекте электронного блока управления у автомобилей Lada Largus. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Там подчеркнули, что официальная статистика не подтвердила данные о частых поломках и проблемах с электроникой в обновленных моделях.
«Количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей», — отметили в пресс-службе.
С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году продали более 59 тысяч этих автомобилей.
В компании добавили, что сейчас проверяют информацию по сервисным центрам и автопаркам, указанным в публикациях.
Предприятие подчеркнуло, что продолжает контролировать качество выпускаемой техники и оперативно реагировать на обращения владельцев.
В конце прошлого года более 33 тысяч Lada Granta решили отозвать из-за проблем с рулевым управлением.