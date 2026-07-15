Автомобилистов Подмосковья призвали к осторожности за рулем из-за грозы

В Московской области водителей призвали быть особенно осторожными за рулем во время дождей и гроз, которые ожидаются в Подмосковье. О правилах поведения на дороге при непогоде напомнили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Следование простым правилам позволит сделать поездку безопасной.

«Снижайте скорость и держите увеличенную дистанцию, избегайте резких маневров: лучше ехать медленнее — на мокром асфальте тормозной путь увеличивается в два-три раза. Не отвлекайтесь на телефон за рулем», — порекомендовали в ведомстве.

Ранее стало известно, когда в столицу вернется летняя погода без осадков. По словам синоптика Евгения Тишковца, дожди уйдут к выходным.