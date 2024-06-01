Российских водителей с 1 июня начали штрафовать за езду на шипованных шинах

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Водителям с 1 июня по 1 сентября запретили ездить на зимних шипованных шинах. Об этом напомнило РИА «Новости».

За нарушение запрета предусмотрена статья 12.5 КоАП РФ. Если водитель в первый раз будет использовать шипованную резину, то ему вынесут предупреждение. В случае повторного нарушения автомобилисту грозит штраф в размере 500 рублей.

Ранее стало известно, что водители в Нижегородской области получили более 800 тысяч штрафов с начала 2024 года. Все нарушения выявили с помощью комплекса фото- и видеофиксации.

Общая сумма штрафов составила более 466 миллионов рублей. Пока автомобилисты выплатили только 215 миллионов рублей. Самыми распространенными нарушениями стали превышение скорости, неработающие фары, и проезд на красный свет.

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