ГИБДД: более 800 тысяч штрафов выписали нижегородским водителям с начала 2024 года | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:30 ГИБДД: более 800 тысяч штрафов выписали нижегородским водителям с начала 2024 года

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Водители в Нижегородской области получили более 800 тысяч штрафов с начала 2024 года. Нарушения были выявлены благодаря комплексам фото- и видеофиксации. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Общая сумма денежных взысканий за четыре месяца составила более 466 миллионов рублей. В данный момент автомобилисты выплатили лишь 215 миллионов рублей.

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В список самых частых нарушений попали превышение скорости, проезд на красный свет, неработающие фары и непристегнутые ремни безопасности.