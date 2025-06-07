Автомобили без «карты спасения» захотели запретить в России

В России могут запретить эксплуатацию автомобилей без специального документа — «карты спасения». Об этом заявил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк, сообщили «Известия» .

«Мы намерены обсудить с Минпромторгом возможность ограничений в выдаче ОТТС на транспортные средства, если на них не представлены „карты спасения“, — заявил он в рамках стратегической сессии по развитию и безопасности электротранспорта в Москве.

По его словам, спасатели с помощью «карты спасения» смогут на месте аварии или другого происшествия с автомобилем эффективно спасать людей. Дело в том, что это своего рода инструкция со всеми сведениями о машине — типе двигателя, расположения батареи на электрокаре и другой информацией.

Сотрудники экстренных служб могут не знать о конструктивных особенностях какого-нибудь автомобиля, так как уже имеются гибридные машины и электромобили с альтернативными источниками питания. Еще не все автопроизводители предоставили необходимую информацию, хотя ГОСТ по «карте спасения» вступил в силу в феврале 2023 года.

Ранее российских водителей захотели обязать перестраиваться в соседний ряд, чтобы они пропускали машины скорой помощи, полиции и пожарной службы.