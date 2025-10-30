Автокредитование в России упало почти на 50% с начала года

НБКИ: объем выданных автокредитов в России упал на 45,5% с начала года

В январе–сентябре 2025 года объем автокредитов в России уменьшился на 45,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Банки выдали автокредитов на 1034,4 миллиарда рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составила 1,8 миллиарда рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, за первые девять месяцев 2025 года наибольший объем автокредитов в регионах России был зафиксирован в Москве (93,4 миллиарда рублей), Московской области (83,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (57,2 миллиарда рублей), Республике Татарстан (51,3 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (50,7 миллиарда рублей).

При этом в 15 ведущих регионах по автокредитованию особенно сильно сократились объемы выданных займов по сравнению с аналогичным периодом. Лидерами по этому показателю стали Московская область (-48,2%), Москва (-48,1%), Санкт-Петербург (-46,8%), Челябинская область (-46,2%) и Ростовская область (-46,2%).

«Падение выдачи автокредитов в январе–сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В середине прошлого года ввели макропруденциальные лимиты на автокредиты для людей с высокой долговой нагрузкой, напомнил Волков. Это тоже сыграло свою роль.

С 1 сентября в России начали действовать новые правила для кредитов и займов. Теперь у заемщиков есть обязательный период охлаждения. В течение этого времени они могут бесплатно отказаться от кредита.