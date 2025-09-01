ЦБ ввел с 1 сентября обязательный период охлаждения по кредитам

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила предоставления кредитов и займов. Теперь для заемщиков ввели обязательный период охлаждения, в течение которого они могут бесплатно отказаться от денег, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦБ РФ.

По новым правилам при оформлении займа на сумму от 50 до 200 тысяч рублей деньги поступят заемщику только через четыре часа. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, период охлаждения составит 48 часов. В течение этого времени проценты по договору начисляться не будут.

Это касается кредитов, оформленных как через интернет, так и в отделениях банков. Также мера распространяется на кредитные карты при повышении лимита, однако не действует для займов до 50 тысяч рублей, ипотеки, образовательных и автокредитов.

Помимо этого, период охлаждения не будут применять на кредиты, оформленные с созаемщиком или поручителями. От задержек откажутся, если они приведут к росту суммы долга.

Ранее в Центробанке сообщили, что нетипичное поведение во время снятия средств станет поводом для ограничения выдачи денег. Также средства не отдадут, если будет подозрение на операцию без согласия клиента.