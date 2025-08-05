Автоэксперт Жигалов связал снижение продаж люксовых машин с условиями кредитов

По словам специалиста, замедление темпов обусловлено ростом цен и неблагоприятными условиями кредитования.

«Мы знаем, что утильсбор у нас добавляет к себестоимости все равно. Кредитование у нас также практически было остановлено. Даже с учетом субсидий производителям ставка достаточно высокая», — отметил эксперт.

Как пояснил Жигалов, клиенты предпочитают откладывать покупку, из-за чего и произошло стремительное падение объемов продаж. Потребность в обновлении автопарка сохраняется, но сделки откладываются.