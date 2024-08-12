Автоэксперт рассказал, какие машины самые неубиваемые

Большинство современных автомобилей по определению ненадежные, потому что улучшение потребительских свойств вынуждает усложнять конструкцию машины. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм» .

Он отметил, что несмотря на это, на рынке возможно найти действительно надежные автомобили. Среди иномарок на первом месте японская Subaru Forester, а в российском сегменте — Lada Niva Legend. Это очень простая машина, которая редко ломается.

Самыми надежными брендами эксперт назвал японских производителей. Это Suzuki Jimny, Toyota Camry, Mitsubishi Pajero Sport и RAV4.

«Видимо, не зря японцы используют слоган „Сделано инженерами“», — сказал Васильев.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков рекомендовал водителям проверять состояние шин перед длительными поездками. Он отметил, что как минимум нужно выставить давление с учетом предстоящей нагрузки.