Автоэксперт Кадаков посоветовал проверить состояние шин перед длительной поездкой

Современные автомобили позволяют отправиться в длительное путешествие без какой-либо специальной подготовки. Однако перед поездкой лучше всего проверить состояние шин, рассказал автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT.

По его словам, как минимум следует выставить давление с учетом предстоящей нагрузки, то же самое касается аккумулятора. Кроме того, стоит заранее укомплектовать автомобиль всем необходимым перед длительной поездкой, сообщил «ФедералПресс».

Так, в машине должны быть запасное колесо, домкрат, пятилитровая бутылка воды из-под крана, банка масла, отметил Кадаков.

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