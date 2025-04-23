Автоэксперт раскрыл, какие автомобили быстрее всего выгорают на солнце

Автоэксперт Арутин: быстрее выгорают машины, за которыми меньше всего ухаживают

Некоторые оттенки кузова более склонны к выгоранию на солнце, чем другие, но современные технологии помогут поддерживать цвет автомобиля. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт журнала «Авто.ру» Валерий Арутин.

По его словам, чаще всего с этой проблемой могут столкнуться водители, которые недостаточно ухаживают за машиной.

«Со временем воздействие окружающей среды, мойка и даже смахивание щеткой снега с кузова приводят к тому, что на лаке появляются микроповреждения. Из-за этого он теряет свой блеск, и кажется, что краска потускнела», — отметил он.

Регулярное очищение и полировка кузова, а также соблюдение нескольких других рекомендаций помогут избежать изменения цвета автомобиля. В первую очередь автоэксперт порекомендовал выбирать для парковки места в тени или накрыть машину специальным чехлом.

Кроме того, чтобы обеспечить салон машины от перегрева, следует создать естественную вентиляцию за счет слегка опущенных стекол. Это поможет обеспечить выход нагревшегося воздуха и приток свежего.

Еще один совет Арутина — приобрести светоотражающие шторки, которые можно использовать на лобовом и боковых стеклах. Таким образом водители смогут уменьшить негативное влияние ультрафиолетовых лучей на пластиковые детали и текстиль.

Эксперт также обратил внимание на необходимость контроля систем охлаждения и двигателя. Он посоветовал россиянам регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, работу клапана в крышке расширительного бачка и внимательно осматривать патрубки и шланги.

«Не забудьте про мойку радиаторов — вас может удивить, как много грязи оседает на этих элементах, тем самым снижая их эффективность. Прибегать к ней рекомендуется не реже одного раза в два года», — заключил он.

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