Автоэксперты не исключили ухода многих китайских машин с рынка

До 10 китайских марок могут уйти с автомобильного рынка в России из-за низкого спроса. Об этом сообщил «Коммерсант» , опросивший дилеров и аналитиков.

Главные претенденты на то, чтобы покинуть российский рынок — автомобили Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. При этом с начала года закрылись уже 213 шоурумов китайских брендов — это в три с лишним раза больше, чем годом ранее.

По мнению замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, наименьшие шансы на выживание — у тех брендов, которые продали не больше 60-70 автомобилей за три месяца.

Накануне агентство «Автостат» сообщило, что самой популярной машиной у россиян с начала апреля стал российский седан Lada Granta. За минувшую неделю продали 1178 автомобилей этой модели.