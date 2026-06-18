Автоэксперт Попов разъяснил, как остановить машину при отказе тормозов

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал RT , что при проблемах с тормозной системой машину можно остановить двигателем и ручником, однако для этого потребуется время.

По словам эксперта, зимой ситуация несколько проще: при отказе тормозов можно наехать на снежный отвал, чтобы снизить скорость. В других случаях можно попробовать торможение трением колес об бортовой камень.

«Торможение двигателем также существует. Тут нужно поэтапно понижать передачу и не давить на газ. Но это не быстрое снижение скорости», — отметил Попов.

Он подчеркнул, что невозможно сразу переключиться с четвертой на вторую скорость. Что касается ручника, то он неэффективен на высокой скорости и подойдет для финального торможения на двигателе, когда скорость уже будет небольшой.