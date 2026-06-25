Автоэксперт Пономарев рассказал, что срок хранения бензина зависит от качества тары, температуры и герметичности

Гарантийный срок хранения автомобильного бензина по ГОСТам — около года в герметичной таре. Технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал «Российской газете» , что в металлической или сертифицированной пластиковой канистре бензин сохраняет свои свойства три-шесть месяцев.

После этого срока возможны проблемы с запуском двигателя, детонация и образование нагара.

Срок хранения зависит от качества тары, температуры и герметичности. Чем чаще канистра открывается, тем быстрее происходят процессы окисления и испарения легких фракций. Высокая температура и солнечные лучи также ускоряют порчу бензина, написал сайт pravda-nn.ru.

Современные двигатели с непосредственным впрыском и турбонаддувом особенно чувствительны к качеству топлива. Использование бензина, хранившегося дольше полугода, может привести к детонации, нестабильной работе и ошибкам в топливной системе.

Эксперт рекомендует держать небольшой запас бензина и использовать его в течение трех-шести месяцев. Если бензин хранился дольше, его следует смешивать со свежим и избегать использования в сложных двигателях. Иначе экономия на старом бензине может обернуться значительными затратами на ремонт.