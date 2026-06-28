Автоэксперт Пономарев отметил, что в обычном гараже бензин можно хранить от трех до шести месяцев

Автомобилисты часто держат в гараже запас топлива, но его срок годности ограничен. Технический тренер автосети Сергей Пономарев рассказал «Российской газете» , как долго можно хранить бензин.

По ГОСТу топливо сохраняет свои свойства в течение года, но это возможно только в идеальных условиях: в темноте, прохладе и при полной герметичности. В обычном гараже бензин хранится от трех до шести месяцев, если он залит в металлическую или сертифицированную пластиковую канистру и находится в тени, написало АБН24.

Из-за жары и контакта с воздухом бензин окисляется, а легкие фракции испаряются. Если залить такое топливо в бак, это может привести к нагару на деталях и детонации. Современные турбированные двигатели с непосредственным впрыском особенно чувствительны к старому топливу — для них бензин, который хранился полгода, может стать настоящим ядом.

Эксперт советует не делать большие запасы топлива и не хранить его годами. Если канистра простояла год, лучше разбавить ее содержимое свежим бензином, чтобы избежать проблем с двигателем.