Автоэксперт Похмелкин связал рост интереса к пикапам с сезонным фактором

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью ИА НСН рассказал о преимуществах пикапов и их роли на автомобильном рынке.

Специалист связал рост спроса на такие машины с сезонным фактором. Пикапы идеально подходят для дальних поездок и перевозки дополнительных грузов, включая не только вещи, но и канистры с бензином.

«Если потом будет падение, точно можно будет сказать, что это чисто сезонная вещь. Я не думаю, что это устойчивый рост, просто всплеск», — объяснил эксперт.

По его словам, россияне в целом отдают предпочтение кроссоверам, которые лучше подходят для городской жизни и обеспечивают более удобный обзор и парковку.