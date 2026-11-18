Автоэксперт Кисенков: после зимней мойки всю машину нужно хорошо просушить

После мойки любой автомобиль следует тщательно просушить, иначе есть риск столкнуться с неполадками в работе машины. Об этом 360.ru предупредил автоэксперт Василий Кисенков.

«Выдвижные ручки <…> очень часто замерзают, если их не просушить. И следовательно, вы можете как не попасть в автомобиль, так и просто из него не выбраться», — обратил он внимание.

При недостаточно хорошей сушке могут покрыться льдом датчики и камера, что в итоге приведет либо к отображению некорректных значений, либо к временной неработоспособности системы.

«После мойки обязательно нужно просушить дверные проемы, уплотнители, ручки, зеркала и лючок бензобака», — добавил Кисенков.

О других нюансах зимней мойки читайте в нашей статье.