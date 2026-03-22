С 2008 года в России активно используют дорожные камеры для фиксации нарушений ПДД. Их количество и точность постоянно растут. Камеры теперь работают в любых погодных условиях, снимают в высоком качестве и распознают различные нарушения с помощью искусственного интеллекта. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Общественной службой новостей отметил, что подобные ошибки составляют меньше процента от общего объема выписываемых штрафов.

Такая точность достигается благодаря многоуровневости системы: первичную оценку нарушения от нейросети проверяют два человека-эксперта.

Однако оспорить штраф, если его уже выписали, сегодня весьма затруднительно. Поэтому граждане зачастую предпочитают просто оплатить его и не тратить время.

«Сейчас в системе камер действует многоступенчатая система фильтрации. Сначала искусственный интеллект определяет, было нарушение или нет, и привязывает его к конкретному госномеру автомобиля, сверив с базой. Следующая ступень — это техник, который проверяет картинку, смотрит, все ли нормально, и ставит свою электронную подпись. Дальше все это попадает на рабочий стол сотрудника Госавтоинспекции, который выносит постановление», — объяснил эксперт.

Система за годы существования доказала свою эффективность — случаев ошибочного назначения штрафов по камерам сегодня известно немного.