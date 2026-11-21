Изменение границ тарифного коридора ОСАГО приведет к удорожанию страховки для водителей, которые часто попадают в ДТП. Об этом в комментарии 360.ru заявил автоэксперт Виктор Мартыненко

Он пояснил, что при оформлении полиса страховщики учтут увеличение расходов на ремонт автомобилей и подорожание запчастей.

Наиболее высокие тарифы установят для автомобилистов с высокой аварийностью, поскольку они представляют повышенный риск.

Мартыненко также усомнился в том, что снижение минимальной границы базовой ставки до одного рубля удешевит полисы.

«Страховые компании должны зарабатывать. Они всегда делали ставку на то, чтобы владельцы автомобилей страховали машину не только по базовому тарифу», — пояснил эксперт.

Он предположил, что страховщики компенсируют снижение ставок за счет дополнительных услуг.

Об инициативе Центробанка установить нижнюю границу тарифного коридора ОСАГО на уровне в один рубль и влиянии этого решения на стоимость автостраховочного полиса — в материале 360.ru.