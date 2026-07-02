Автоэксперт Ломанов назвал самоубийством езду на мотоцикле со скоростью, превышающую поток в 3-4 раза

Автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что мотоциклисты, превышающие скорость потока в три-четыре раза, подвергают себя серьезной опасности. Он подчеркнул важность соблюдения правил дорожного движения и разумного подхода к безопасности. В беседе с «Москвой 24» эксперт прокомментировал слова Прохора Шаляпина, который призвал мотоциклистов быть внимательнее на дороге из-за их высокой скорости и резких маневров.

«Для мотоциклистов главное правило: ему на дороге никто ничем не обязан, никаких привилегий у него нет. Нужно двигаться по правилам и соблюдать здравый смысл. Ездить между рядов со скоростью, в три-четыре раза превышающей скорость потока, — сродни самоубийству, это очень большие риски», — отметил Ломанов.

Эксперт также обратил внимание на международный опыт, где мотоциклистам разрешено двигаться между рядами при условии, что они не мешают другим участникам движения и не превышают скорость потока более чем на 30 километров в час. Хотя в России это не регламентировано правилами, такой подход рекомендуется к соблюдению.

Ломанов подчеркнул важность защитной экипировки для мотоциклистов. По ПДД, у мотоциклиста должен быть шлем, а для безопасности также необходима специальная мотообувь. Эксперт отметил, что остальные элементы экипировки выбирает сам водитель, но большинство предпочитают полноценную защиту.

Кроме того, Ломанов призвал мотоциклистов использовать дополнительное освещение и яркую экипировку, чтобы быть более заметными на дороге. Он также напомнил автолюбителям о необходимости быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время вождения.