Автоэксперт Ладушкин сообщил, что от давления в шинах зависит управляемость мотоцикла

Автомобильный эксперт Евгений Ладушкин рассказал RT , что давление в шинах мотоцикла должно соответствовать заводским требованиям. Это влияет на управляемость и устойчивость байка на дороге, а также на износ шин.

По словам специалиста, мотоциклетные шины имеют U-образный профиль, который сохраняет пятно контакта при повороте. Однако на спущенном колесе пятно контакта ухудшается, что может привести к падению.

«Перекачанные шины хуже цепляются за дорогу и легче скользят. Также увеличивается тормозной путь», — подчеркнул Ладушкин.

При недокаченных шинах мотоцикл будет хуже держаться в повороте, а шины станут быстрее изнашиваться.