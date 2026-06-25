Автоэксперт Ладушкин предупредил о рисках при перевозке большого груза

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT о последствиях перевозки перегруженного автомобиля. По его словам, когда водители перегружают машину, вес распределяется по осям неравномерно.

Ладушкин объяснил, что большая масса оказывается на задней оси, из-за чего существенно ухудшается управляемость автомобиля и страдает подвеска при проезде плохой дороги. Подвеска часто будет пробиваться и садиться на ограничители.

Эксперт добавил, что из-за перегруза увеличивается тормозной путь. Если же груз закреплен плохо, то машина может вилять по дороге в поворотах из-за катающихся по багажнику вещей.

Чтобы снизить риски, Ладушкин рекомендовал немного увеличить давление в шинах при максимальной загрузке машины. Это поможет автомобилю ехать легче, а шины будут меньше изнашиваться. Также важно правильно крепить груз и увеличивать дистанцию от впереди идущего автомобиля во время движения.

«Надо стараться вести автомобиль плавно и осторожно во избежание потери сцепления с дорогой», — предупредил эксперт.

Он также отметил, что сильный перегруз может повредить кузов автомобиля, особенно если он старый. Усталость металла в нагруженных местах может привести к образованию трещин, которые трудно заметить, и повреждения будут быстро прогрессировать.