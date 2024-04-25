Автоэксперт Колодочкин поддержал предложение ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке | 360°

25 апреля 2024, 16:13
Автоэксперт Колодочкин поддержал предложение ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при ДТП в зоне платной парковки. Эту идею поддержал автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT.
«Лично мое мнение: это совершенно правильное предложение. Потому что в такой ситуации человеку совершенно некуда деваться», — подчеркнул он.
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В случае ДТП по закону водитель не должен трогаться с места, а ждать приезда полиции. При этом сам человек не виноват в том, что приходится стоять даже в зоне действия запрещающего знака, отметил Колодочкин.
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