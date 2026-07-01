Автоэксперт Кадаков предупредил об опасности экономии на сервисном обслуживании автомобиля

По мнению эксперта, такая экономия может угрожать безопасности водителя и пассажиров. Кадаков подчеркнул, что важно выбирать качественные запчасти и материалы для поддержания автомобиля в надлежащем техническом состоянии.

«Я считаю, что ни на чем нельзя экономить, потому что это странный подход. Я всегда говорю, пусть не очень литературно, „кроилово ведет к попадалову“», — отметил Кадаков. Он также добавил, что можно делать некоторые вещи своими руками или использовать альтернативные запчасти, но главное — следить за качеством.

Кадаков рекомендует обращаться за техобслуживанием только к проверенным специалистам, которые хорошо разбираются в своем деле. Это может быть официальный сервис или частный мастер, главное — найти профессионала, который выполнит работу качественно.