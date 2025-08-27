Автоэксперт Кадаков назвал Mitsubishi Lancer наиболее проблемным авто на российском вторичном рынке
Автоэксперт Александр Ковалев выделил несколько моделей Mitsubishi, покупка которых на российском вторичном рынке может повлечь неприятности для автовладельца. Наиболее проблематичной названа модель Mitsubishi Lancer поколений VIII–X, известная своей спортивной репутацией и популярностью среди любителей недорогого тюнинга, написали «Известия».
По словам эксперта, владельцы таких автомобилей зачастую относятся небрежно к обслуживанию, что негативно сказывается на техническом состоянии машины. Из-за этого Lancer на вторичном рынке часто называют «горячей картошкой», поскольку покупателю сложно определить истинное техническое состояние автомобиля.
Другими моделями, упомянутыми экспертом, стали электрические хетчбэки Mitsubishi iMiEV, известные низким качеством сборки и ненадёжностью. Также среди потенциально опасных приобретений значатся модели Mirage, Colt и Diamante, обладающие слабыми техническими характеристиками и низкой надёжностью.
Эксперты советуют покупателям внимательно относиться к выбору автомобиля и обращать особое внимание на историю эксплуатации и технического обслуживания транспортного средства.