Автоэксперт Ильинов рассказал, что автомобили старше пяти-шести лет угоняют чаще всего из-за запчастей

Руководитель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов рассказал в интервью радио Sputnik , что автомобили старше пяти-шести лет угоняют чаще всего из-за спроса на их запчасти.

По словам Ильинова, перепродать машину по частям проще, чем целую. Запчасти от популярных моделей уходят быстро, а отследить их сложно. «Если мы берем новые модели автомобилей, все-таки на них потребность у водителей в запчастях, на какие-то кузовные запчасти, она не такая большая. А если мы берем старые машины, в основном же самыми угоняемыми автомобилями является средний сегмент, массовые автомобили, на которые очень большая востребованность именно запчастей», — пояснил он.

Эксперт отметил, что лучшей защитой от угона является полис КАСКО. Однако есть и дополнительные способы: «Маркировка дополнительная каких-то деталей, допустим, зеркал, системы какие-то больше механического запрета, секретки так называемые, которые препятствуют заведению двигателя, какие-то дополнительные кнопки, которые сложно обнаружить».

Ильинов подчеркнул, что механические системы защиты более надежны, чем электронные: «Все, что касается электронных систем, сейчас очень хорошо выявляется этими людьми, которые угоняют. То есть сканеры позволяют это все обнаружить. А все, что вот качается именно механики, механические вещи, которые там подсоединяются напрямую, допустим, к бензонасосу, там коробке, их выявить и отключить гораздо сложнее».