Автоэксперт Хайцеэр предупредил, что технический осмотр для мотоциклов обязателен перед открытием мотосезона

Несмотря на теплую и солнечную погоду в Москве, открывать мотосезон пока рано. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, это связано с высоким риском ДТП из-за непрогретого асфальта и посоветовал дождаться, когда температура воздуха днем и ночью достигнет +10 градусов. Об этом сообщило «Авторадио» .

Хайцеэр дал рекомендации по подготовке к мотосезону: «Первое — это сделать полный технический осмотр своему железному другу для того, чтобы убедиться в том, что он будет безопасен, потому что риски на двухколесной технике они гораздо выше, нежели чем на четырехколесной. Поэтому надо проверить все узлы и агрегаты, начиная от тормозов, заканчивая состоянием покрышек».

Эксперт также подчеркнул необходимость проверить целостность экипировки и напомнил, что открывать сезон важно аккуратно, так как водителям автомобилей нужно будет привыкнуть к возвращению байкеров на дорогу.