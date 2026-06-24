Автоэксперт Гуляев предупредил о риске повреждения свечей при работающем на некачественном бензине двигателе

Автоэксперт Роман Гуляев в эксклюзивном комментарии aif.ru поделился рекомендациями для водителей, которые случайно залили в бак некачественный бензин.

По словам специалиста, в такой ситуации необходимо сразу же обратиться на станцию техобслуживания. Там специалисты промоют топливную систему, сольют старое топливо и проведут очистку.

Гуляев подчеркнул, что чем дольше двигатель работает на некачественном бензине, тем выше риск повреждения свечей, форсунок или нейтрализатора.

Также эксперт отметил, что определить качество бензина можно только после его заправки в бак.