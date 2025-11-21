Безопасный съезд с А-107 построили в Подольске

Съезд с Московского малого кольца к логистическому парку «Валищево» построили в Подольске. Дорога улучшит транспортную доступность территории и повысит безопасность движения по трассе А-107.

Дорогу построили для сотрудников складских комплексов, а также в ответ на запрос предпринимателей, которые работают на территории логистического парка.

Примыкание обустроили за полгода. Протяженность участка — 620 метров. Региональный стройнадзор уже проверил объект и выдал заключение о соответствии.

Ежедневно съездом будут пользоваться около тысячи водителей. На участке также обустроили выделенные полосы и освещение.

На территории «Валищево» работает распределительный центр «Чижик», где создано более 300 рабочих мест. Там продолжают строить еще два склада для арендаторов.